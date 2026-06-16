Inauguração do Complexo Prisional de Araçoiaba reaquece discurso de Raquel contra legado do PSB

Em seu discurso, Raquel Lyra também ressaltou a retomada de investimentos em obras que estavam sem conclusão (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) entregou, nesta terça-feira (16), três novas unidades do Complexo Prisional de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife. Com 1.164 vagas masculinas, os presídios começam a receber detentos a partir de 1º de julho e passam a integrar a estratégia do programa Juntos pela Segurança para ampliação da estrutura penitenciária do Estado.

A agenda também serviu de palco para reforçar o discurso político adotado pelo Palácio do Campo das Princesas em contraposição às gestões anteriores do PSB. Durante a solenidade, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) atribuiu ao que classificou como abandono do sistema prisional parte dos problemas enfrentados por Pernambuco na área da segurança pública e destacou que as obras permaneceram paralisadas por mais de uma década.

“Pernambuco era um canteiro de obras paralisadas, obras inacabadas. Pernambuco era um dos estados mais violentos do Brasil, onde a insegurança imperava e uma das coisas que levou a isso foi o abandono do sistema penitenciário pernambucano”, afirmou. Em seguida, a vice-governadora acrescentou que a entrega das unidades simboliza que “o dinheiro público não será desperdiçado nem pela ineficiência e muito menos pela corrupção”.

Em seu discurso, Raquel Lyra também ressaltou a retomada de investimentos em obras que estavam sem conclusão. “Parte do que está aqui é fruto da construção coletiva de pessoas que acreditam na força do trabalho e da união, na capacidade de entrega de um Estado que ficou paralisado, mas que retomou a capacidade de investir”, declarou.

A conclusão do remanescente das obras foi executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), após mais de dez anos de paralisação. Em fevereiro de 2025, o Governo de Pernambuco assinou a ordem de serviço para finalizar o empreendimento, com prazo estimado de seis meses para entrega.

“Estamos entregando à população de Pernambuco três novas unidades prisionais do Complexo Prisional de Araçoiaba. É um investimento que representa a ampliação do sistema prisional, mas, sobretudo, o fortalecimento da Segurança Pública e da capacidade do Estado de enfrentar com responsabilidade os desafios do sistema penitenciário”, afirmou o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes.

Estrutura

O complexo conta com salas de reconhecimento, salas de aula, enfermaria, consultório odontológico, quadra esportiva e laboratório de informática. As três unidades possuem celas adaptadas para pessoas com deficiência, e os alojamentos comuns têm capacidade para oito internos. Segundo a Polícia Penal, todo o material de uso individual será fornecido pelo Estado.