Em agenda com gestores municipais, Raquel entrega veículos e inaugura hospital em Paulista

Ainda nesta segunda-feira, Raquel Lyra seguiu para Paulista, na Região Metropolitana do Recife, onde inaugurou o Hospital Nossa Senhora Aparecida

Em mais uma agenda que prenuncia a composição da chapa governista, Raquel Lyra aparece entre o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), pré-candidatos ao Senado (Foto: Thais Vilar/Secom)

A governadora Raquel Lyra (PSD) reuniu prefeitos de todas as regiões de Pernambuco no Palácio do Campo das Princesas, nesta segunda-feira (15), para entregar 185 veículos destinados à rede de assistência social dos 184 municípios do estado e do arquipélago de Fernando de Noronha. A ação integra o programa Move SUAS PE e representa um investimento superior a R$ 15 milhões, em mais uma iniciativa da gestão estadual voltada ao fortalecimento da relação com os municípios.

Ao lado da vice-governadora Priscila Krause, secretários estaduais, parlamentares e gestores municipais, Raquel destacou que a entrega faz parte da estratégia de ampliação das políticas de proteção social desenvolvidas pelo governo. Segundo a governadora, os novos veículos irão reforçar o trabalho das equipes responsáveis pelo atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Quadruplicamos o valor de cofinanciamento, financiamos abrigos e, agora, entregamos um carro novo para que cada município pernambucano tenha direito garantido na área de Assistência Social”, afirmou.

Os automóveis serão utilizados por equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), unidades de acolhimento e setores responsáveis pelo Cadastro Único. A expectativa do governo é ampliar as visitas domiciliares, a busca ativa de famílias e o acompanhamento de beneficiários de programas sociais em áreas urbanas e rurais.

Além do caráter administrativo, a solenidade teve forte componente político. O evento reuniu lideranças de diferentes partidos que orbitam a base da governadora, entre elas o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) e o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), frequentemente mencionados nos bastidores como prováveis integrantes da chapa majoritária encabeçada por Raquel Lyra em 2026. Em seus discursos, ambos ressaltaram o alcance das ações do governo estadual e a capilaridade dos investimentos nos municípios pernambucanos.

Hospital em Paulista

Ainda nesta segunda-feira, Raquel Lyra seguiu para Paulista, na Região Metropolitana do Recife, onde inaugurou o Hospital Nossa Senhora Aparecida (HNSA). Com investimento de R$ 178 milhões, a unidade passa a integrar a rede estadual de saúde com capacidade para 213 leitos.

O hospital contará com atendimentos especializados, internações, cirurgias e serviço de urgência, ampliando a oferta assistencial na Região Metropolitana. A inauguração faz parte da estratégia do governo estadual de ampliar a rede hospitalar e reduzir a pressão sobre unidades de referência da capital.

A entrega do equipamento reforça uma agenda marcada por investimentos em áreas consideradas prioritárias pela gestão, como assistência social e saúde, setores que têm concentrado boa parte das ações de visibilidade do governo estadual ao longo de 2026.

