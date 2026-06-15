Álvaro Porto diz se arrepender de apoio a Raquel em 2022: "Pior governo de Pernambuco"

Durante evento em Gravatá, Álvaro Porto também direcionou ataques à área da saúde, uma das frentes mais exploradas pela oposição ao governo estadual

Ao discursar, Álvaro Porto não poupou críticas à administração estadual (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Momentos depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarar apoio à pré-candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco, um dos principais adversários da governadora Raquel Lyra (PSD) elevou o tom das críticas à gestão estadual. O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (MDB), afirmou nesta segunda-feira (15) que se arrepende de ter apoiado a atual governadora nas eleições de 2022.

A declaração foi feita durante o lançamento do programa “Chega Junto Pernambuco”, realizado em Gravatá, no Agreste, evento que reuniu aliados de João Campos e serviu como mais um movimento de mobilização da pré-candidatura do ex-prefeito do Recife ao Palácio do Campo das Princesas.

Ao discursar, Porto não poupou críticas à administração estadual e classificou a gestão de Raquel Lyra como o “pior governo de Pernambuco”.

“É o pior governo de Pernambuco”, afirmou o presidente da Alepe. Em seguida, o tucano fez questão de declarar apoio ao projeto político liderado por João Campos para a sucessão estadual. “Em Pernambuco, política se faz com gratidão. Quem está na política é para trabalhar pelo povo. Eu escolhi estar ao lado de João Campos para governar Pernambuco”, declarou.

Durante o evento em Gravatá, Álvaro Porto também direcionou ataques à área da saúde, uma das frentes mais exploradas pela oposição ao governo estadual. O deputado citou denúncias recentes envolvendo o Hospital da Restauração, no Recife, e questionou prioridades da gestão.

“A gente vê o pior caos na saúde desse estado, onde ratazanas passeiam em cima das mesas do refeitório da Restauração. Mas, enquanto isso, a governadora vive em um avião UTI, que era para servir aos pernambucanos, e vive andando de helicóptero”, afirmou.

A declaração faz referência a questionamentos levantados pela oposição sobre o uso de uma aeronave adquirida pelo Governo de Pernambuco para operações aeromédicas. Segundo reportagem publicada pela Folha de S.Paulo, o avião, um modelo King Air 260, foi comprado por R$ 64,3 milhões com recursos da Secretaria de Defesa Social (SDS), em 2025, e teria sido utilizado em deslocamentos da governadora para agendas institucionais e compromissos políticos.

O Governo de Pernambuco informou que as aeronaves citadas integram a frota pública estadual e são utilizadas somente em missões institucionais de interesse público. A gestão estadual negou que uso institucional da aeronave tenha prejudicado o atendimento à população, afirmando que outras aeronaves permanecem sempre à disposição para emergências médicas e operações policiais.