JANELA PARTIDÁRIA

Presidente da Alepe, Álvaro Porto oficializa saída do PSDB e anuncia filiação ao MDB

O movimento consolida a aliança do parlamentar com o projeto político liderado pelo prefeito do Recife, João Campos

Mariana de Sousa

Publicado: 10/03/2026 às 17:41

Presidente da Alepe, Álvaro Porto/Foto: Divulgação

Presidente da Alepe, Álvaro Porto (Foto: Divulgação)

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto, oficializou, nesta terça-feira (10), sua desfiliação do PSDB e o ingresso no MDB. O movimento, que já havia sido antecipado à cúpula nacional tucana na última semana, consolida a aliança do parlamentar com o projeto político liderado pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Porto destacou que sua chegada à sigla visa fortalecer um "projeto coletivo" e somar forças a uma legenda que é referência histórica no país.

“Ingresso no MDB com o intuito de fortalecer um projeto político coletivo liderado pelo prefeito João Campos. Vou me somar aos demais companheiros que integram a sigla para fortalecer essa legenda que é uma referência nacional”, disse o presidente da Casa Legislativa.

