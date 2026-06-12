Geraldo Alckmin amplia acenos a João Campos durante agenda em Pernambuco

Nos bastidores, a informação é de que a vinda de Geraldo Alckmin também serviu para a gravação de vídeos de apoio do vice-presidente a João Campos

No mesmo carro, Alckmin e João Campos chegam ao Complexo de Suape nesta sexta-feira (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A agenda do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) em Pernambuco, nesta sexta-feira (12), foi marcada por anúncios de obras, investimentos federais e gestos políticos ao lado do ex-prefeito João Campos. Ao longo do dia, os dois participaram juntos de compromissos na capital e no Complexo Suape, com uma aproximação que traduz o alinhamento do governo federal ao pré-candidato socialista ao Executivo estadual.

A programação começou pela manhã, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, onde Alckmin participou da assinatura das ordens de serviço para o início das obras de drenagem e urbanização dos canais da Mauricéia e do Sanbra. As intervenções somam cerca de R$ 64 milhões em recursos federais e municipais e integram o conjunto de ações de macrodrenagem da Prefeitura do Recife. Durante o ato, o vice-presidente destacou o apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às obras voltadas para prevenção de enchentes, saneamento e urbanização.

Em seguida, Alckmin seguiu para o Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca, para a inauguração do primeiro terminal portuário 100% eletrificado da América Latina. O detalhe que chamou atenção nos bastidores foi a chegada do vice-presidente e de João Campos no mesmo veículo, evidenciando a proximidade entre ambos durante toda a agenda pública.

Na cerimônia, os discursos ressaltaram o potencial logístico do novo empreendimento e a necessidade de integração da ferrovia Transnordestina ao porto pernambucano. João Campos destacou que a autorização federal para implantação do Terminal de Uso Privado na área ampliará significativamente a capacidade de movimentação de cargas em Suape e defendeu a conclusão da ligação ferroviária até o complexo portuário.

O terminal inaugurado recebeu investimentos superiores a R$ 2 bilhões e tem capacidade inicial para movimentar 400 mil contêineres por ano. O projeto também contou com apoio federal para a dragagem do canal de acesso ao porto, por meio de recursos do Novo PAC.

A agenda foi encerrada no Porto do Recife, onde Alckmin assinou a ordem de serviço para o início das obras de dragagem dos canais interno e externo do atracadouro. O investimento federal é estimado em R$ 100 milhões e tem como objetivo ampliar a competitividade do porto, permitindo a operação de embarcações de maior porte.

Nos bastidores, a informação é de que a vinda de Geraldo Alckmin também serviu para a gravação de vídeos de apoio do vice-presidente a João Campos. O gesto sinaliza uma inclinação do governo federal a favor do pré-candidato socialista, em meio ao debate sobre um possível palanque duplo do presidente Lula em Pernambuco, em hipotética divisão de apoio entre Campos e a governadora Raquel Lyra (PSD).

