Vereadora Liana Cirne passa a integrar grupo de estudos de Direitos Fundamentais do STF

"Recebo essa indicação com muito orgulho, como reconhecimento de uma trajetória acadêmica construída na UFPE", afirmou a petista

Liana se junta a juristas de todo o país (Foto: Carlos Lima/ Câmara do Recife)

A vereadora do Recife e professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Liana Cirne (PT), foi nomeada para integrar o Grupo de Estudos sobre Direitos Fundamentais: Limites e Restrições, Panorama e Estado da Arte, vinculado ao Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal (STF). A designação foi oficializada por meio de portaria publicada no último dia 11.

O colegiado reúne especialistas em Direito Constitucional de diferentes instituições brasileiras e terá coordenação dos juristas Ana Paula de Barcellos, Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Sávio Nogueira Peixoto Maia. Também participam do grupo nomes como Clèmerson Merlin Clève, Dirley da Cunha Júnior e Jane Reis Gonçalves Pereira.

Advogada e docente da UFPE, Liana afirmou que a indicação representa uma oportunidade de contribuir para o debate jurídico em torno da proteção dos direitos fundamentais e da consolidação da democracia no país.

“Será uma honra participar desse espaço de reflexão ao lado de alguns dos maiores constitucionalistas do país. Recebo essa indicação com muito orgulho, como reconhecimento de uma trajetória acadêmica construída na UFPE, e também como uma oportunidade de contribuir para o aprofundamento do debate sobre a proteção e a efetivação dos direitos fundamentais no Brasil”, disse.

Criado pelo STF, o Centro de Estudos Constitucionais tem como objetivo fomentar pesquisas, debates e produção acadêmica voltados ao aperfeiçoamento da jurisdição constitucional e à discussão de temas relacionados à democracia e aos direitos fundamentais.

