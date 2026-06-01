Seguindo tendência nacional, UFPE perde posição em ranking mundial e está na 14ª posição no país

Edição 2026 do Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWRU) traz uma queda generalizada no desempenho das instituições brasileiras e a UFPE é uma das 45 que apresentaram declínio

16 pesquisadores contemplados com a chamada da CNPq irão desenvolver projetos na UFPE (Foto: Divulgação / UFPE)

Segundo o Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR) divulgou, na manhã desta segunda-feira (1º), 87% das universidades brasileiras apresentaram queda de posições entre as melhores do mundo.

Entre as 45 das 52 instituições de ensino superior que fazem parte do ranking das melhores, está a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na 14ª colocação no país, quatro posições abaixo do apresentado na edição 2025.

Conforme o CWUR, a queda geral das universidades brasileiras está relacionada ao baixo desempenho em pesquisa e à crescente competição global com instituições com maiores investimentos na área.

Apenas cinco instituições subiram de posição no ranking 2026 e duas mantiveram suas colocações. As que apresentaram queda no indicador de pesquisa chegam a 44.

A mais bem colocada no Brasil segue sendo a Universidade de São Paulo (USP) (119º no mundo). A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade de Campinas (Unicamp) vêm logo após.

O presidente da CWUR, Nadim Mahassen, avalia que o declínio das universidades brasileiras reflete os anos de pouco investimento e a desvalorização da ciência e da educação.