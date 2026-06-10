Nordeste tem maioria das intenções de voto no 1º turno para Lula, aponta Genial/Quaest

Presidente Lula reúne 54% das intenções de voto no Nordeste, enquanto Flávio Bolsonaro tem 25%

O presidente Lula em pronunciamento na TV (Foto: Divulgação/Governo Federal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera nas intenções de voto no Nordeste para o primeiro na disputa à presidência em 2026. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (10), na região o petista reúne 54% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) atingiu o percentual de 25%.

No Sudeste e Centro-Oeste/Norte, o atual chefe do Executivo também aparece à frente do senador, com, respectivamente, 37% e 32%. Flávio, nas mesmas regiões, alcançou 28% e 30%. A única região em que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro reúne a maioria das intenções de voto é no Sul, com 38%, enquanto Lula atingiu 27%.

Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo Missão, apresenta 1% das intenções de voto no primeiro turno no Nordeste. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste/Norte, Santos registrou, respectivamente, 4%, 3% e 4%.

Ronaldo Caiado (PSD) também registrou percentuais baixos no levantamento. O pessedista tem 2% no Nordeste e Sudeste, 4% no Sul e 7% no Centro-Oeste/Norte.

A Quaest também aponta que Aécio Neves (PSDB) reuniu 1% das intenções de voto no Nordeste, 2% no Sudeste e Centro-Oeste/Norte e 4% na região Sul.

Já Romeu Zema (Novo) não atingiu percentual no Nordeste. Contudo, no Sul e Centro-Oeste/Norte reuniu 1% e 4% no Sudeste. Augusto Cury teve 1% em cada região participante do levantamento.

Samara Martins, pré-candidata ao Palácio do Planalto pela Unidade Popular (UP), aparece na frente do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC). Ela apresenta 1% nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul; no Centro-Oeste/Norte tem 3% das intenções de voto. Enquanto Barbosa não foi opção dos respondentes do Nordeste e Sul, pontuando somente no Sudeste (2%) e Centro-Oeste/Norte (1%).

Os pré-candidatos Cabo Daciolo (Mobiliza), Edimilson Costa (PCB) e Hélio Bezerra (PRTB) não pontuaram na pesquisa. Brancos/nulos/não vão votar atingiram 8% nas regiões Nordeste e Sul, 10% no Sudeste e 9% no Centro-Oeste/Norte. A maioria dos indecisos está concentrada no Sul (12%), no Sudeste e Centro-Oeste, esse percentual é de 10% e no Nordeste é 7%.

Pequisa Genial/Quast (crédito: elaine.guimaraes)

Cenário geral

Em um cenário geral, o presidente Lula aparece no primeiro turno com 54% das intenções de voto, enquanto seu principal opositor, Flávio Bolsonaro, segundo a pesquisa Genial/Quaest, registrou 29%. Renan Santos, Ronaldo Caiado, Aécio Neves e Romeu Zena apresentam, respectivamente, 3%, 3%, 2% e 2%. Já Augusto Cury, Samara Martins e Joaquim Barbosa têm 1% das intenções de voto cada.

Cabo Daciolo, Edimilson Costa e Hélio Bezerra não pontuam na pesquisa. Indecisos representam 10% dos entrevistados, e brancos/nulos/não vai votar contabilizam 9%.

Pesquisa Quaest (crédito: elaine.guimaraes)

Pesquisa Genial/Quaest

O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (10), contou com 2004 entrevistas, entre os dias 5 e 8 de junho, com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais. O método utilizado foi a coleta domiciliar, mediante entrevista presencial. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09285/2026.