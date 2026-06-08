Victor Marques vê Pernambuco dividido e prevê eleição "muito dura" em 2026

Prefeito do Recife diz que cenário estadual já está polarizado entre dois grupos fortes, defende diálogo com Raquel Lyra e reforça compromisso com transparência após operação da PF

Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)

Para o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), a eleição de 2026 em Pernambuco será marcada pela polarização entre dois grupos políticos. A avaliação foi feita durante entrevista à CBN Recife, na qual ele destacou a importância das articulações partidárias da pré-campanha.

Segundo o gestor, o cenário estadual já mostra uma divisão clara entre os principais campos políticos. “É uma eleição muito pegada, muito dura. Existe nitidamente uma divisão, um duelo entre duas candidaturas muito fortes”, afirmou.

Victor Marques disse ainda que o período de pré-campanha será importante para definir alianças partidárias e composições políticas. “Nos próximos meses a gente vai ter mais liquidez de quem está com quem e como será o desenho da eleição”.



Durante a entrevista, o prefeito também comentou a relação institucional com a governadora Raquel Lyra (PSD). Segundo ele, apesar das diferenças políticas, o diálogo entre Prefeitura do Recife e Governo de Pernambuco será mantido.



Victor afirmou ainda que já manteve contato com a governadora após assumir a prefeitura e garantiu disposição para parcerias administrativas. “O que for para melhorar a vida da população do Recife eu vou fazer”, completou.



Cenário nacional

Na avaliação do prefeito, o presidente Lula (PT) segue fortalecido politicamente e deve chegar competitivo à próxima disputa presidencial. Victor Marques elogiou programas federais ligados à habitação, geração de emprego e infraestrutura urbana.



“É evidente que o Brasil também está dividido, você tem um desafio muito grande de fazer com que as pautas prioritárias para o país sejam de fato as pautas prioritárias que o país está construindo. O presidente Lula tem avançado em muitas áreas, principalmente em políticas públicas habitacionais, proteção de encostas e geração de emprego”, afirmou.



O prefeito também declarou acreditar em uma nova vitória eleitoral do petista. “Eu tenho um olhar de que o presidente Lula será reeleito, e vai poder construir muito mais pelo Brasil porque ele é um craque na política tanto é que já foi presidente duas vezes a terceira vez agora certamente será a quarta vez”, afirmou.

Questionado sobre a operação recente da Polícia Federal envolvendo a Prefeitura do Recife, o prefeito afirmou que a gestão municipal seguirá colaborando com os órgãos de controle e fiscalização.



“O Recife sempre foi referência no Brasil em transparência, a gente sempre sempre vai ter muita transparência em tratar de todos os temas. Sempre estivemos à disposição de todos os órgãos de controle, para o que seja necessário. É muito importante que um momento como esse é que tudo possa ser analisado, e principalmente que a prefeitura possa contribuir da melhor forma para que tudo seja esclarecido. A gente encara com muita tranquilidade”, disse Marques.