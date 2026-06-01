João Campos e Raquel Lyra intensificam agendas pelo interior durante fim de semana

A governadora participou da abertura do São João de Caruaru, sua terra natal, enquanto o ex-prefeito passou por Salgueiro e São José do Belmonte

João Campos e Raquel Lyra intensificam agendas pelo interior e Agreste em fim de semana de forte (Foto: Edson Holanda / Janaína Pepeu/Secom)

O fim de semana foi marcado por movimentações estratégicas dos dois principais nomes cotados para disputar o Governo de Pernambuco em 2026. Enquanto o pré-candidato do PSB, João Campos (PSB), cumpriu uma extensa agenda no Sertão do estado, a governadora Raquel Lyra (PSD) concentrou esforços em Caruaru, durante a abertura oficial do São João da cidade em que foi prefeita.

No sábado, a gestora participou da abertura oficial do São João de Caruaru 2026, considerada uma das maiores festas populares do país. Durante o evento, estiveram acompanhando a gestora a vice-governadora Priscila Krause (PSD), o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) e o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD), pré-candidatos ao Senado e cotados para disputar vagas na chapa governista.

A governadora lançou a Operação São João Caruaru 2026, coordenada pela Secretaria de Defesa Social (SDS), que prevê mais de 12 mil lançamentos operacionais das forças de segurança ao longo dos festejos juninos.

Durante a abertura do São João, Raquel enfatizou os investimentos realizados pelo Governo do Estado na festa. Segundo a governadora, foram destinados R$ 5 milhões para o evento, além do reforço de mais de 1.300 profissionais de segurança pública apenas no fim de semana inaugural.

Acompanhavam a governadora na abertura da festa o ministro da Agricultura, André de Paula; o senador Fernando Dueire; os deputados federais Túlio Gadêlha, Mendonça Filho e Fernando Monteiro; os deputados estaduais Antônio Moraes, Joãozinho Tenório, Joel da Harpa e Edson Vieira; além de Miguel Coelho e diversas lideranças políticas de diferentes regiões do estado.

Já a agenda de João Campos começou no sábado, em Salgueiro, onde participou de entrevistas em emissoras de rádio, visitou a feira livre do município, promoveu mais uma edição do projeto de escuta popular "Anote Aí!", encerrando na 14ª Festa das Mulheres de Umãs.

Durante a passagem pela cidade, o presidente nacional do PSB destacou a importância estratégica de Salgueiro para o desenvolvimento de Pernambuco, especialmente por sua localização no entroncamento das BRs-232 e 116 e pela ligação com a Ferrovia Transnordestina, o que afirmou que, caso seja necessário, solicitará ao Governo Federal a transferência da responsabilidade da obra para o Estado.

A agenda em Salgueiro contou com a presença dos integrantes de sua chapa para a disputa eleitoral, com seu pré-candidato a vice, Carlos Costa (Republicanos), além da ex-deputada Marília Arraes (PDT), pré-candidata ao Senado,

No domingo, Campos seguiu para São José do Belmonte, onde participou da tradicional Cavalgada à Pedra do Reino. Acompanhado da esposa, a deputada federal Tabata Amaral, o socialista percorreu cerca de 30 quilômetros a cavalo em um dos eventos culturais mais emblemáticos do Sertão pernambucano.