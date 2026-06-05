Carol Brito, prefeita de Ribeirão, deixa PSB e se filia ao PSD de Raquel Lyra

Com a filiação da prefeita de Ribeirão, a gestora estadual se aproxima da marca de 80 prefeitos filiados no estado

Governadora Raquel Lyra e prefeita Carol Jordão (Foto: Divulgação)

A prefeita de Ribeirão, Carol Jordão, deixou o PSB e se filiou ao PSD, partido presidido em Pernambuco pela governadora Raquel Lyra, nesta sexta (05). A movimentação representa uma baixa para a legenda liderada nacionalmente pelo prefeito do Recife, João Campos.

Com a chegada da prefeita de Ribeirão, a gestora estadual se aproxima da marca de 80 prefeitos filiados no estado que a apoiam, além dos demais gestores municipais de outras legendas.



A filiação de Carol Jordão foi celebrada por Raquel Lyra, que destacou que a prefeita passa a integrar um grupo comprometido com o desenvolvimento regional e o fortalecimento dos municípios pernambucanos.



“Mais um nome consolidado que trabalha em favor dos pernambucanos chega ao nosso PSD. Estamos construindo um partido em que todos cuidam das suas regiões e do Estado com muita dedicação, diálogo e transparência. Carol recebe nossas boas-vindas, acreditando no time que faz a diferença”.