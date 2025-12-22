° / °
Política
FILIAÇÃO

Três prefeitos se filiam ao PSD e reforçam base de Raquel Lyra

Governadora soma 73 prefeitos e prefeitas nas diferentes regiões de Pernambuco

Andre Guerra

Publicado: 22/12/2025 às 22:14

O prefeito de Camaragibe, Diego Castro (à esquerda), e o prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros (à direita), ao lado da governadora Raquel Lyra, da vice-governadora Priscila Krause e do presidente do PSD, Gilberto Kassab./Foto: Rafael Vieira/DP

Três prefeitos se aliaram ao PSD da governadora Raquel Lyra, nesta segunda (22), em evento no Recife Expo Center, no Cais Santa Rita. Com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, os gestores de Jaboatão, Mano Medeiros (ex-PL); Camaragibe, Diego Cabral (ex-Republicanos); e Santa Cruz da Baixa Verde, Dr. Ismael (Ex-Republicanos) se filiaram ao partido, aumentando para 73 o número de prefeitos pernambucanos na base de Raquel.

Além dos prefeitos, o ato ainda contou com a filiação de dois vereadores do Recife: Flávia de Nadegi e Agora é Rubem. Lideranças de expressão em Pernambuco, como Negralinda (Recife), Amanda Ramos (Paulista), Dr. Marquinhos (Abreu e Lima), delegado Renato Rocha (Recife), Lídia Brunes, do MTST (Recife), e Anderson Coutinho (São Lourenço da Mata), também fazem parte da lista de novos filiados que subiram ao palanque lotado do evento.

“Muito obrigado por essa receptividade. Chegamos aqui com muitas expectativas e temos um compromisso com a governadora Raquel Lyra, que sempre foi um fim determinante. Não tenho palavras para descrever a minha emoção de participar desse momento”, afirmou o prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros.

“Tenho um imenso orgulho de, a partir de agora, fazer parte dessa família. Acreditamos na força do trabalho e do desenvolvimento. Estou no time certo, o time com o qual o estado avança”, disse o prefeito de Camaragibe, Diego Cabral. “Pernambuco é um motor que estava há muitos anos com a engrenagem parada, funcionando apenas no empurrão. Precisava de alguém que quisesse mais, que o fizesse avançar. Hoje temos”, completou.

Gilberto Kassab se manifestou destacando o orgulho em fortalecer o partido no estado. “Estou muito feliz em compartilhar com vocês o orgulho de termos como governadora uma mulher competente, séria e honesta. Vocês têm uma importância extraordinária por integrarem um projeto que cresce cada vez mais. É um projeto que tem uma coluna vertebral, com princípios bem estabelecidos e uma liderança que sabe aonde quer levar o estado e o Brasil. Que vocês sejam muito felizes no partido”, ressaltou o presidente do PSD.

Atual Ministro da Pesca, André de Paula exaltou o fortalecimento do PSD, destacando a presença do presidente da sigla em diversas caminhadas pelo país. “Em nenhum outro ano eu vi o presidente Kassab percorrer pelo Brasil filiando lideranças de expressão como em 2025. O partido hoje está presente no Brasil inteiro e vai eleger e reeleger governadores e essa eleição consagradora se inicia pelo estado que é a ponta de lança da política brasileira”, falou o político.

Ao final dos discursos, a governadora saudou os novos colegas de partido e celebrou suas trajetórias políticas. “São duas pessoas que têm uma trajetória de construção de liderança à custa do seu suor e do seu trabalho. Não tiveram uma caminhada fácil para chegar até aqui. Quem faz política do jeito certo enfrenta caminhos tortuosos, porque não escolhe atalhos e opta pela transformação real. Eu sei que a escolha de vocês não foi fácil, mas estamos aqui para dizer que a política de verdade vale a pena”, disse Raquel.

