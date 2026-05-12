Raquel diz ter autonomia no PSD e mantém em aberto apoio a Lula: "O próprio Caiado sabe disso"

Governadora ressaltou relação de respeito com Ronaldo Caiado, mas afirmou que Pernambuco seguirá um projeto político próprio

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou que terá liberdade para definir os rumos políticos do estado nas eleições de 2026, mesmo com a pré-candidatura presidencial do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que integra o mesmo partido.

Em entrevista ao Diario, Raquel destacou que o PSD lhe garantiu autonomia para conduzir Pernambuco “da forma que julgasse melhor” e afirmou que o próprio Caiado tem conhecimento dessa posição.

“O próprio Caiado sabe disso, que eu o respeito muito, mas que em Pernambuco nós vamos tomar um caminho que vai ser apresentado ao nosso estado”, declarou.

A fala mantém aberta a possibilidade de aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição, especialmente diante da relação institucional entre o Governo de Pernambuco e o Palácio do Planalto.

Raquel também ressaltou o crescimento do PSD em Pernambuco e afirmou que o projeto político do grupo está centrado no desenvolvimento do estado. “Todo o projeto é construído em torno de fazer o nosso estado crescer, de voltar a gerar oportunidade e esperança para a nossa gente”, afirmou.