Com Raquel Lyra, Túlio Gadelha entra no PSD, fala em disputar Senado e abre palanque para Lula

Evento aconteceu, nesta quinta (2), em Caruaru, no Agreste, um dos principais redutos eleitorais de Raquel Lyra. PSD tem como pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado

Túlio Gadelha (de vermelho) se filiou ao PSD, em solenidade com Miguel Coelho, Raquel Lyra e Priscila Krause (Rafael Vieira/DP)

Em solenidade com a participação da governadora Raquel Lyra (PSD), o deputado federal Túlio Gadelha se filiou ao partido, nesta quinta (2).

O ato aconteceu no Morro Bom Jesus, em Caruaru, no Agreste pernambucano, um dos principais redutos eleitorais da governadora, que deve disputar a reeleição contra João Campos (PSB).

No evento, Túlio se colocou como pré-candidato a senador na chapa da governadora, que ainda não foi oficializada.

Também participou da cerimônia o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Progressista), que também é cotado para integrar a chapa de Raquel Lyra.

Na solenidade, Túlio Gadelha falou sobre a ideia de “ajudar o presidente Lula (PT na reeleição”, abrindo um "novo palanque" para o presidente, que, oficialmente, apoia Campos

No entanto, o PSD, o novo partido do deputado, tem um pré-candidato a presidente da república, que o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado.

Segundo Túlio, a aproximação política deve ampliar apoios. “Tenho certeza que esse movimento vai trazer bons frutos para Pernambuco e para o Brasil”, disse.

Durante o evento, a governadora Raquel Lyra, presidente do PSD em Pernambuco, elogiou o deputado.

"Túlio é um cara que dignifica a política brasileira e para mim é uma alegria de poder recebê-lo no PSD, no momento em que a gente tem uma construção de um projeto de Estado. Nós não estamos aqui tratando das próximas eleições, mas tratando de um fortalecimento de um conjunto político que está empenhado no seu regimento de Pernambuco todos os dias.", disse.