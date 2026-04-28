Quaest: Marília Arraes lidera disputa ao Senado em PE; Humberto Costa e Miguel Coelho vêm na sequência

Levantamento ouviu 900 eleitores e mostra cenário ainda indefinido para as duas vagas em disputa

Urna eletrônica (Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Levantamento divulgado nesta terça-feira (28) pela Quaest traz um retrato das intenções de voto para o Senado em Pernambuco nas eleições de 2026. No cenário apresentado, Marília Arraes (PDT) lidera com 18%, enquanto Humberto Costa (PT) aparece em seguida, com 12%. Miguel Coelho (União) soma 10%, e Mendonça Filho (PL) registra 8%.

Como o pleito deste ano prevê a escolha de dois senadores por eleitor, o instituto considerou, na divulgação, o total agregado das intenções de voto atribuídas a cada pré-candidato.

Confira a distribuição completa dos percentuais:

Marília Arraes (PDT): 18%

Humberto Costa (PT): 12%

Miguel Coelho (União): 10%

Mendonça Filho (PL): 8%

Anderson Ferreira (PL): 6%

Túlio Gadelha (PSD): 6%

Armando Monteiro Neto (Podemos): 4%

Eduardo da Fonte (PP): 4%

Jô Cavalcanti (Psol): 3%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 3%

Carlos Sant'Anna (Novo): Não pontuou

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

A pesquisa foi contratada pela Genial Investimentos e realizada com 900 eleitores de Pernambuco, entrevistados entre os dias 22 e 26 de abril. O estudo apresenta margem de erro de três pontos percentuais, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-08904/2026.