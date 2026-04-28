Quaest: Marília Arraes lidera disputa ao Senado em PE; Humberto Costa e Miguel Coelho vêm na sequência
Levantamento ouviu 900 eleitores e mostra cenário ainda indefinido para as duas vagas em disputa
Publicado: 28/04/2026 às 08:52
Urna eletrônica (Fábio Pozzebom/Agência Brasil)
Levantamento divulgado nesta terça-feira (28) pela Quaest traz um retrato das intenções de voto para o Senado em Pernambuco nas eleições de 2026. No cenário apresentado, Marília Arraes (PDT) lidera com 18%, enquanto Humberto Costa (PT) aparece em seguida, com 12%. Miguel Coelho (União) soma 10%, e Mendonça Filho (PL) registra 8%.
Como o pleito deste ano prevê a escolha de dois senadores por eleitor, o instituto considerou, na divulgação, o total agregado das intenções de voto atribuídas a cada pré-candidato.
Confira a distribuição completa dos percentuais:
Marília Arraes (PDT): 18%
Humberto Costa (PT): 12%
Miguel Coelho (União): 10%
Mendonça Filho (PL): 8%
Anderson Ferreira (PL): 6%
Túlio Gadelha (PSD): 6%
Armando Monteiro Neto (Podemos): 4%
Eduardo da Fonte (PP): 4%
Jô Cavalcanti (Psol): 3%
Paulo Rubem Santiago (Rede): 3%
Carlos Sant'Anna (Novo): Não pontuou
Indecisos: 10%
Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
A pesquisa foi contratada pela Genial Investimentos e realizada com 900 eleitores de Pernambuco, entrevistados entre os dias 22 e 26 de abril. O estudo apresenta margem de erro de três pontos percentuais, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-08904/2026.