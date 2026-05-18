Raquel Lyra anuncia retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco

Anúncio foi feito após reunião no Palácio do Planalto com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior (Foto: Rafa Vieira/DP Foto)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, anunciou nesta segunda-feira (18), em Brasília, a retomada das obras da Ferrovia Transnordestina em território pernambucano. Segundo a gestora, o contrato para reinício dos serviços será assinado nesta terça (19) e prevê, neste primeiro lote, a execução de 73 quilômetros da ferrovia.

O anúncio foi feito após reunião no Palácio do Planalto com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Raquel afirmou que a retomada representa um avanço para a infraestrutura logística do Estado.

“Notícia massa a gente não pode guardar. Eu estou aqui em Brasília, no escritório de Pernambuco, e foi confirmado que amanhã a gente vai ter a assinatura do contrato de retomada da obra da Transnordestina. Neste lote, serão 73 quilômetros. Nada é capaz de superar a força do trabalho e da união”, declarou a governadora.

A confirmação ocorre poucos dias após o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar a suspensão de novos compromissos financeiros relacionados ao trecho Salgueiro-Suape da ferrovia. A decisão apontou ausência de estudos técnicos, econômicos e ambientais atualizados que comprovem a viabilidade socioeconômica do empreendimento.

Na postagem, Raquel Lyra agradeceu nominalmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ex-ministro Renan Filho, ao ministro dos Transportes, George Santoro, e ao diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos.

Considerada uma das principais obras de infraestrutura do Nordeste, a Transnordestina foi lançada ainda em 2006 com a proposta de conectar regiões produtoras do interior nordestino aos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará. O projeto acumula sucessivos atrasos, revisões de orçamento e mudanças no modelo de execução ao longo das últimas duas décadas.

Em Pernambuco, a retomada da ferrovia é defendida por setores produtivos e pelo Governo do Estado como estratégica para o escoamento de cargas e fortalecimento de cadeias econômicas como o Polo Gesseiro do Araripe, a indústria de confecções e a avicultura.