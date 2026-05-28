Saiba quem são os dois políticos de Pernambuco investigados pela Polícia Civil do Ceará

Operação, realizada com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, apura ligações dos investigados com o suposto mandante de um duplo homicídio ocorrido no Ceará

Presidente da Câmara Getúlio Belém e ex-deputado Clovis Paiva (Fotos: Divulgação/ Alepe / Reprodução/ Redes Sociais)

Mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quarta-feira (28) colocaram no centro de uma investigação da Polícia Civil do Ceará dois nomes conhecidos da política pernambucana: o presidente da Câmara Municipal do Jaboatão dos Guararapes, Getúlio Belém (PL), e o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ribeirão, Clóvis Paiva (ex-PP). A operação, realizada com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, apura ligações dos investigados com o suposto mandante de um duplo homicídio ocorrido no Ceará.

Apesar de não serem apontados como participantes diretos do crime, os dois são investigados por supostas relações comerciais e pessoais com o alvo principal das investigações. Segundo a polícia, os vínculos envolveriam negócios ligados a rinhas de galo e apostas.

Em Pernambuco, os agentes cumpriram mandados na residência de Getúlio Belém, localizada na Reserva do Paiva, e também na Câmara Municipal do Jaboatão. De acordo com o delegado responsável pela operação, o vereador teria tentado destruir provas ao jogar um aparelho celular pela janela durante o cumprimento da ordem judicial. O equipamento, porém, foi recuperado e apreendido pela polícia.

Quem é Getúlio Belém

Eleito vereador pela primeira vez em 2020, Belém se consolidou em Jaboatão dos Guararapes por meio de forte atuação comunitária e articulação com lideranças populares e religiosas. Nas eleições de 2024, ele foi reeleito, sendo o parlamentar mais votado da cidade.

Getúlio também assumiu a presidência da Câmara de Vereadores, passando a comandar um dos maiores orçamentos legislativos municipais de Pernambuco, alinhado politicamente ao prefeito Mano Medeiros (PL).

Além da atuação política, nas declarações registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o parlamentar consta oficialmente como empresário, com atuação voltada principalmente para comércio e pequenos e médios negócios na Região Metropolitana do Recife.

Quem é Clóvis Paiva

Já o ex-deputado Clóvis Paiva tem sua trajetória construída ligada ao setor sucroalcooleiro, especialmente em Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, onde se consolidou um grupo político regional e exerceu dois mandatos como prefeito do município, entre 2004 e 2008.

Na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Paiva exerceu mandato de deputado estadual entre 2019 e 2023, com pautas ligadas ao agronegócio, criação de animais e interesses de municípios do interior. Após não conseguir a reeleição em 2022, passou a atuar nos bastidores da política regional como articulador do grupo político da família.

Durante a operação desta quarta-feira, os policiais cumpriam inicialmente apenas mandados de busca e apreensão contra Clóvis Paiva, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. No entanto, segundo a polícia, uma arma adulterada foi encontrada no imóvel. O ex-deputado foi conduzido à Delegacia da Boa Vista por posse de armamento com irregularidade considerada crime inafiançável. À polícia, Clóvis afirmou que mantinha a arma para defesa pessoal. Ele deve passar por audiência de custódia.