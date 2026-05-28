Presidente da Câmara de Jaboatão e ex-deputado são alvo de operação contra mortes no Ceará

Investigação da PCCE aponta negócios de rinha e apostas em comum de Clovis Paiva e Getúlio Belém com o suposto mandante de execuções na Praia do Futuro em abril de 2025

Presidente da Câmara de Jaboatão e ex-deputado são alvos de operação contra mortes no Ceará (Foto: Divulgação PCCE)

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (28) contra o presidente da Câmara Municipal do Jaboatão dos Guararapes, Getúlio Belém (PL), e o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ribeirão, Clovis Paiva (ex-PP), durante uma operação da Polícia Civil do Ceará com apoio da Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com o delegado de Polícia Civil do Ceará Ícaro Coelho, a operação busca possíveis ligações dos dois agentes políticos com um pernambucano apontado como mandante de um duplo homicídio ocorrido em abril de 2025, na Praia do Futuro, em Fortaleza.

O principal alvo da operação foi Dinailton Tavares Pereira, natural de Petrolândia, preso na cidade de Guarulhos, em São Paulo, também nesta quinta-feira. Segundo as investigações da Polícia Civil do Ceará, ele seria o mandante do assassinato.

Em Pernambuco, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Getúlio Belém, na Reserva do Paiva e e também na Câmara Municipal do Jaboatão dos Guararapes. De acordo com o delegado responsável pela operação, o parlamentar teria tentado danificar um aparelho celular durante o cumprimento da ordem judicial, jogando o celular pela janela, mas o dispositivo acabou apreendido pela polícia.

No caso de Clóvis Paiva, a ação inicialmente também tinha como objetivo apenas o cumprimento de mandados de busca e apreensão, no bairro de Boa Viagem. No entanto, durante a operação, os policiais encontraram uma arma adulterada. O ex-deputado e ex-prefeito foi conduzido para a Delegacia da Boa Vista, no Recife, por ser um crime considerado inafiançável. Clóvis afirmou que mantinha a arma para defesa pessoal e agora deve passar por audiência de custódia.

Tanto Getúlio Belém quanto Clóvis Paiva não seriam suspeitos de participação direta no duplo homicídio, mas estariam sendo investigados por manter relações e negócios em comum com o suposto mandante do crime. As apurações apontam que os vínculos envolveriam atividades relacionadas a rinhas de galo e apostas.

Origem da investigação

A investigação teve origem no duplo homicídio registrado em 1º de abril de 2025, na Praia do Futuro, em Fortaleza. As vítimas eram dois homens, um de 34 anos e natural do Rio de Janeiro, e o outro, tinha 43 anos, e nasceu no Rio Grande do Sul. Eles trabalhavam com casas de apostas e também criavam galos utilizados em rinhas, segundo a Polícia Civil do Ceará.

Na época do crime, dois suspeitos de executar os assassinatos foram presos em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco, após uma investigação conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará.

Negativa de envolvimento

Por meio de nota, o presidente da Câmara Municipal do Jaboatão dos Guararapes, Getúlio Belém, afirmou que está à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos e negou envolvimento com o caso investigado.

“O parlamentar reforça, de forma clara e firme, que não possui qualquer envolvimento, participação, relação e correlação com o fato noticiado”, diz trecho da nota.

Getúlio Belém também afirmou que segue “tranquilo, confiante na Justiça e exercendo normalmente suas atividades públicas”.

A Câmara Municipal do Jaboatão dos Guararapes também se pronunciou oficialmente e informou que os fatos investigados “não possuem relação com as atividades institucionais do Poder Legislativo Municipal”.

Segundo a Casa Legislativa, todas as sessões, atividades administrativas e atendimentos seguem mantidos normalmente. A Câmara ainda reafirmou “compromisso com a transparência, o respeito às instituições e ao devido processo legal”.