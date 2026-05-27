Humberto Costa passa por procedimento cardíaco para implante de stent

Recife, PE, 25/08/2025 - Cerimônia de Posse do Novo Superintendente da Sudene Francisco Alexandre - Na manhã desta segunda-feira(25), ocorreu a cerimônia de posse do novo superintendente da Sudene, Francisco Alexandre. Estiveram presentes na solenidade, os deputados, Carlos Veras e João Paulo, o senador Humberto Costa a senadora Teresa Leitão, Secretario, Carlos Andrade Lima, Secretario, Valter Riberio e o ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral. ( Rafael Vieira)

O senador Humberto Costa (PT) foi submetido à um procedimento cardiovascular para colocar um “stent”, na última terça-feira (26). A intervenção, que já estava agendada, foi “pouco invasiva”, de acordo com um post publicado em seu perfil na rede social X.

O pré-candidato à reeleição já recebeu alta e agora segue se recuperando em casa, “cumprindo as recomendações médicas”.

Utilizado na quase totalidade das angioplastias, o stent coronário é uma microespiral metálica expansível indispensável para manter o fluxo sanguíneo. O dispositivo é fixado na artéria logo após a remoção das placas de gordura, funcionando como um suporte interno que evita o colapso ou um novo fechamento do vaso.

