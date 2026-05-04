Marília Arraes suspende agenda política para passar por cirurgia de urgência

Pré-candidata ao Senado deve retomar atividades após procedimento de retirada da vesícula

Marília Arraes (PDT) (Rafael Vieira/DP Foto)

A pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) cancelou sua agenda pública pelos próximos cinco dias para realizar uma cirurgia de urgência para retirada da vesícula. Segundo sua assessoria, a expectativa é de que ela retome gradualmente suas atividades após o período inicial de repouso.

Em nota, a equipe da parlamentar informou que “a decisão médica ocorreu após ela apresentar desconforto abdominal e realizar exames que apontaram um quadro pré-inflamatório, com indicação de intervenção cirúrgica imediata”.

O comunicado afirma que a indicação de cirurgia não decorre de gravidade extrema, mas pela necessidade de evitar que o quadro se torne uma inflamação mais severa.

“Familiares e aliados demonstram confiança em uma recuperação breve e no retorno de Marília Arraes às atividades públicas já nos próximos dias”, diz a nota.

De acordo com o comunicado, Marília Arraes será submetida a uma colecistectomia, um procedimento considerado comum e, na maior parte dos casos, realizado por técnica minimamente invasiva (laparoscopia).