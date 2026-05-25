Arcebispo de Olinda e Recife faz alerta contra propaganda política em paróquias

Dom Paulo Jackson celebra missa de Pentecostes, no Geraldão (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, declarou que “os padres não podem ignorar as coisas sagradas para apoiar candidatos A ou B”. A orientação aos párocos aconteceu no domingo (24), minutos antes da celebração de Pentecostes no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, na Zona Sul do Recife.

“Claro que o padre, pessoalmente, tem as suas escolhas, mas ele não pode utilizar-se do ambiente religioso para apoio explícito a candidatos. É isso que eu posso orientar", afirmou dom Paulo, em conversa com a Folha de Pernambuco.

A celebração reuniu fiéis de diversas paróquias e integra a programação comemorativa pelos 350 anos de evangelização e missão da Igreja Católica na região. De acordo com a organização, caravanas das 150 paróquias que fazem parte da Arquidiocese de Olinda e Recife, abrangendo 19 cidades da Região Metropolitana e da Zona da Mata, estiveram presentes no evento.

Já durante a homilia do domingo, dom Paulo Jackson anunciou que nesta segunda (25), o Papa Leão XIV lança sua primeira carta encíclica, que leva o nome de Humanidade Magnífica e fala sobre a inteligência artificial e o uso da internet.

“A internet, ao mesmo tempo que hoje é algo que nós não podemos prescindir, temos que usar, ela tem muitas ambiguidades”, alertou o arcebispo. “Recentemente, gurus da internet que querem saber mais do que o papa, espalhando uma história de que os leigos não podem abrir os braços na hora da reza do Pai Nosso. Que invenção doida é essa, minha gente?”.

Visita ao Diario

Essa não foi a primeira vez que o religioso demonstrou preocupação com o avanço tecnológico. Recentemente, em visita à sede do Diario, na última quarta (20), por conta das celebrações do Dia Mundial das Comunicações Sociais, o arcebispo já havia abençoado os profissionais do jornal e alertado sobre os perigos do uso da Inteligência Artificial (IA), principalmente no contexto das eleições.

