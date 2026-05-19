PF encontra elo do Banco Master com fraudes nos combustíveis

Sonegação fiscal no setor de abastecimento é alvo da Operação Sem Refino, deflagrada na semana passada contra o Grupo Refit

Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a ação também resultou no bloqueio de R$ 52 bilhões (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

Investigações da Polícia Federal (PF) identificaram uma ligação do Banco Master com o esquema de sonegação fiscal relacionado ao setor de combustíveis que é apurado pela Operação Sem Refino, deflagrada na semana passada. Entre os alvos das diligências está o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

A Sem Refino investiga fraudes fiscais, evasão de recursos públicos e favorecimento ilegal ao Grupo Refit, da antiga Refinaria de Manguinhos. A ação da PF teve como foco o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, inclusive contra o empresário Ricardo Magro.

Autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a ação também resultou no bloqueio de R$ 52 bilhões. O Correio teve acesso a parte do relatório preliminar da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema fraudulento do Banco Master.

Os investigadores apontam que foram identificadas conexões financeiras entre a sonegação fiscal dos combustíveis e as operações do Banco Master. As diligências continuam em curso para avaliar o funcionamento do esquema.