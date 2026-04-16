Advogado do Master é preso acusado operar esquema bilionário entre bancos

Daniel Lopes Monteiro é acusado de atuar na blindagem jurídica de carteiras de crédito fictícias e na arquitetura de ocultação de imóveis de luxo para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa

Daniel Monteiro, advogado do Master, preso nesta quinta-feira (16/04) (Reprodução)

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (16/04), em São Pualo, o advogado Daniel Lopes Monteiro, apontado pelas investigações da Operação Compliance Zero como o operador jurídico-financeiro de um esquema de corrupção e gestão fraudulenta envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.

De acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, Daniel Monteiro não atuava apenas como defensor técnico, mas como uma peça estrutural da engrenagem criminosa.

O advogado participava da elaboração e ajuste de contratos e notificações para dar aparência de legalidade a carteiras de crédito fictícias vendidas ao BRB. Monteiro também é acusado de arquitetar a estrutura societária para ocultar imóveis de luxo destinados a Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, como pagamento de propina. Paulo Henrique também foi preso em Brasília nesta quinta-feira (16/04).

De acordo com a decisão, em troca de mensagens com Daniel Vorcaro, Monteiro se apresenta como o profissional que viabilizará a operação jurídica e de ocultação patrimonial concernente aos imóveis de interesse de Paulo Henrique.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.