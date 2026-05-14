Caso Master: pai de Daniel Vorcaro é preso pela Polícia Federal

Henrique Vorcaro e Daniel Vorcaro (Reprodução)

Foi preso, na manhã desta quinta-feira (14), Henrique Vorcaro, o pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações são do g1.

A prisão, realizada pela Polícia Federal (PF) na sexta fase da Operação Compliance Zero, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e integra a investigação sobre as irregularidades na instituição financeira.

Apontado como um dos beneficiários de Daniel Vorcaro, Henrique chegou a receber em sua conta bancária recursos depositados pelo banqueiro. O empresário foi preso preventivamente sob a acusação de ocultação de provas e participação em esquema criminoso.

Operação Compliance Zero

A nova fase da Operação Compliance Zero tem como objetivo aprofundar as investigações sobre suspeitos de integrar uma organização criminosa acusada de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasão de dispositivos informáticos.

Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, foram determinads medidas de afastamento de cargos públicos, assim como bloqueio e sequestro de bens.

De acordo com informações da TV Globo, uma delegada da Polícia Federal foi afastada do cargo e um agente da corporação foi preso.

Os investigados podem responder por ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.