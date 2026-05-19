Em Brasília, Raquel Lyra cobra foco em gestão e reúne partidos aliados

Durante jantar com Gilberto Kassab e deputados de vários partidos, governadora criticou debate eleitoral antecipado e celebrou retomada das obras da Transnordestina

Raquel se reúne com presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab e demais parlamentares do partido, em Brasília (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Em Brasília para participar da Marcha dos Prefeitos, a governadora de Pernambuco Raquel Lyra reuniu lideranças políticas aliadas em um jantar realizado na noite da última segunda-feira (18). O encontro contou com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, além de deputados, prefeitos, representantes de partidos da base governista e lideranças de outros estados.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Raquel criticou o foco antecipado no debate eleitoral e afirmou que sua prioridade tem sido a gestão do Estado. “Muitos vão querer discutir polarização, vão querer discutir nacionalização. Não é que a gente vai se furtar desse debate não. Enquanto tem gente discutindo, falando de eleição dia e noite, acordando, dormindo, pensando como é que atrapalha o trabalho da gente.”

Durante o discurso no jantar, a governadora ressaltou a diversidade partidária entre os aliados presentes. “A maioria de quem está aqui é do PSD. Mas a gente aqui a gente tem PT, tem Podemos, tem PP, tem União Progressista. Tem gente que está em outros partidos e é claro que é importante que isso aconteça”, declarou.

A governadora falou da rotina de articulações políticas em busca de investimentos para Pernambuco. “Nós estamos acordando cedo para trabalhar, pegando avião de madrugada para chegar aqui, saindo daqui, indo embora para São Paulo, depois indo embora para o Sertão, para voltar para o Recife, para poder garantir investimento acontecendo no estado.”

Raquel Lyra também citou a retomada das obras da Transnordestina como um dos principais exemplos das ações do governo.

“Eu acho que o caso emblemático dessa semana é o caso da Transnordestina. Ficou gente trabalhando, ou batendo discurso, enquanto a gente tava garantindo que a execução do contrato que deve ser feito, ela vai ser assinada. A retomada de uma obra é emblemática para o nosso estado, sonhada há 200 anos.”

Entre os presentes na reunião, também estiveram o deputado federal e pré-candidato ao Senado Túlio Gadelha, o ex-governador e pai de Raquel, João Lyra, além do senador Fernando Dueire.

Na legenda da publicação, Raquel afirmou que o encontro representou uma união em torno de “um único projeto: Pernambuco”. A governadora destacou ainda a presença de lideranças políticas de diferentes partidos e defendeu uma política voltada para ações e investimentos no Estado.