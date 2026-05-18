Mais de 100 prefeitos de Pernambuco participam da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

Comitiva de prefeitos participa de debates sobre reforma tributária, perda de receitas municiais e financiamento de pisos salariais

Entre as pautas defendidas pelos prefeitos estão os impactos da reforma tributária nas receitas municipais (Foto: Divulgação/Amupe)

A Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) levou a Brasília uma comitiva com mais de 100 prefeitas e prefeitos pernambucanos para participar da 27ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e que segue até a próxima quinta-feira (21).

A delegação é liderada pelo presidente da Amupe e prefeito de Aliança, Pedro Freitas. O encontro reúne gestores municipais de todo o país para discutir temas ligados ao pacto federativo, financiamento das cidades e demandas do municipalismo.

Entre as pautas defendidas pelos prefeitos estão os impactos da reforma tributária nas receitas municipais, a compensação pelas perdas provocadas pela ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda e a garantia de recursos para o pagamento de pisos salariais em áreas como saúde e educação.

Segundo Pedro Freitas, a mobilização busca fortalecer a atuação conjunta dos municípios diante das discussões em andamento no Congresso Nacional. “É um momento importante de integração, de juntar forças para que a gente possa manter sempre a defesa dos municípios pernambucanos, porque é no município onde tudo acontece”, assegurou.

Nesta terça (19), a Amupe promove um encontro entre prefeitos pernambucanos e a bancada federal, no plenário da Câmara dos Deputados. A expectativa é ampliar o diálogo institucional em torno das principais demandas das gestões municipais.