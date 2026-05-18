Jô Cavalcanti oficializa retirada de pré-candidatura ao Senado para concorrer a deputada estadual

Decisão é anunciada após a Federação Psol-Rede confirmar a pré-candidatura de Paulo Rubem (Rede) para senador

A vereadora do Recife Jô Cavalcanti. (Foto: Jarbas Araujo/Alepe)

A vereadora do Recife Jô Cavalcanti (Psol) oficializa, nesta segunda-feira (18), a retirada de sua pré-candidatura ao Senado e o lançamento da pré-candidatura a deputada estadual de Pernambuco.

Segundo a equipe da vereadora, a decisão foi tomada a partir da leitura do cenário eleitoral e da necessidade de fortalecer a unidade da esquerda diante do "avanço do conservadorismo e da extrema direita".

"Sair da corrida ao Senado é uma decisão tomada com tranquilidade e de forma madura, em nome da unidade da esquerda para não corrermos o risco de enfraquecer a eleição de nomes comprometidos com o campo progressista e com o governo do presidente Lula", declara a vereadora em nota.

Segundo Jô, a prioridade na eleição ao Senado deve ser a ampliação das chances de eleger dois nomes de esquerda. "A multiplicação de candidaturas dentro do mesmo campo político dispersa votos e aumenta o risco de que uma das vagas ao Senado seja ocupada pela direita ou pela extrema-direita", diz.

A vereadora lançou a pré-candidatura ao Senado ainda em junho de 2025, com o mote "Ocupar e Enegrecer o Congresso". Na ocasião, ela destacou que o Senado Federal deveria ter mais mulheres, negros e indígenas.

A mudança de rota de Jô Cavalcanti ocorre após a Federação Psol-Rede oficializar, na sexta-feira (15), a pré-candidatura de Paulo Rubem (Rede) ao Senado. O ex-vereador do Recife Ivan Moraes oficializou sua pré-candidatura ao Governo de Pernambuco no mesmo evento.

Após o anúncio, Jô Cavalcanti declarou no sábado (16) que as decisões sobre a eleição não deveriam ser pautadas por decisões internas.

"O momento pede responsabilidade, unidade e estratégia. Não podemos tratar uma eleição dessa importância apenas a partir de decisões internas, sem considerar o impacto que elas produzem no conjunto do campo progressista", afirmou.

A pré-candidatura da parlamentar ao Senado havia sido retirada pela Federação Psol-Rede em reunião do diretório estadual realizada em 4 de maio. Jô, entretanto, negou que a ata da reunião representava uma definição de cenário.

Jô Cavancalti é ex-vendedora ambulante, tendo liderado movimentos em defesa dos comerciantes informais. Também é coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto (MTST) e foi deputada estadual no mandato coletivo das Juntas (Psol).



O ato de oficialização da pré-candidatura está marcado para a noite desta segunda-feira (18), na Cozinha Solidária do MTST, no bairro da Torre, Zona Norte do Recife.