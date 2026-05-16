Psol-Rede define Ivan Moraes para o governo e Paulo Rubem ao Senado em Pernambuco

Decisão foi tomada em reunião de alinhamento político inicia mobilização das siglas. Vaga para vice-governador(a) segue em debate

Paulo Rubem Santiago (REDE) e Ivan Moraes (PSOL) no lançamento do livro "Papo Reto". (Foto: Roberta Cardoso)

A Federação Psol-Rede em Pernambuco oficializou, nesta sexta-feira (15), a pré-candidatura de Ivan Moraes (Psol) ao Governo do estado e de Paulo Rubem (Rede) ao Senado Federal. A decisão foi tomada durante uma reunião para alinhamento político.

Segundo a Federação, a definição dos nomes confirma o empenho dos membros de ambos os partidos para a construção de um projeto político à esquerda, com o objetivo de oferecer ao eleitorado pernambucano uma alternativa focada na “construção do poder popular”.

Apesar da definição dos nomes, a composição majoritária ainda não está totalmente fechada. A Federação informa que o processo de debates para a construção da chapa segue em andamento para escolher o nome que ocupará a vaga de vice-governador(a) ao lado de Ivan Moraes.

“Convocamos todos(as) os(as) filiados(as), militantes e pré-candidatos(as) a participar e se engajar na pré-campanha da nossa chapa majoritária, na luta pelo bem-viver em Pernambuco através da implementação de um projeto político máximo, ousado e possível para nosso estado”, conclui a Federação Psol-Rede, em nota.