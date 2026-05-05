Pré-candidatura de Jô Cavalcanti ao Senado é retirada pela Federação Rede-PSOL

De acordo com a assessoria da parlamentar ao Diario, nada ainda foi formalizado e o processo segue em discussão interna

Vereadora Jô Cavalcanti será pré-candidata ao Senado Federal (Câmara Municipal do Recife)

A pré-candidatura de Jô Cavalcanti (PSOL) ao Senado foi retirada pela Federação PSOL-Rede, em reunião realizada na segunda-feira (4). O Diario teve acesso à ata do encontro, na qual consta a decisão do diretório estadual.

Na avaliação, a permanência do nome da parlamentar na disputa ao lado de nomes progressistas como Túlio Gadelha, Marília Arraes e Humberto Costa, poderia gerar o risco de facilitar a eleição de um candidato da direita ou do centrão, com a dispersão de votos.

"A dispersão de votos poderia inviabilizar uma segunda cadeira para o campo progressista, gerando risco de isolamento político, ao colocar em risco a estratégia da esquerda Pernambucana de eleger ambas as cadeiras do Senado Federal", descreve a ata da reunião.

De acordo com o documento, a vereadora passaria então a integrar a chapa proporcional estadual da Federação, para a disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) como deputada.

No entanto, de acordo com a assessoria da parlamentar ao Diario, nada ainda foi decidido, e o processo segue em discussão interna “sem precipitação”. Leia a nota na íntegra:

“O debate dentro da federação tem girado em torno de dois pontos centrais: a importância de construir uma chapa competitiva para a manutenção da vaga da nossa federação na Alepe e a necessidade de fortalecer candidaturas do nosso campo político, considerando a relevância de eleger nomes ao Senado alinhados com o projeto do governo Lula.

Esse processo vem sendo conduzido de forma coletiva, nos espaços internos do partido e da federação, com responsabilidade e atenção à conjuntura, sem precipitação. Há um esforço legítimo de construção política, sempre orientado pelo compromisso com a federação e com o fortalecimento do nosso campo”.

Jô foi confirmada como pré-candidata à Casa Alta em junho do ano passado. Com a saída da vereadora, a Federação PSOL-Rede contaria com a pré-candidatura do professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Paulo Rubem.