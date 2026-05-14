Jô Cavalcanti nega retirada de pré-candidatura ao Senado

Parlamentar destacou que sequer participou do encontro onde o tema foi debatido (Foto: Ascom/Alepe)

A vereadora Jô Cavalcanti rebateu, nesta quinta-feira (14), as informações de que teria desistido da pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2026. Em entrevista à Rádio Folha FM, a parlamentar afirmou que segue mantida na disputa e atribuiu os rumores ao vazamento de uma discussão interna do partido.

A informação da retirada da pré-candidatura veio à tona após reunião da Federação PSOL-Rede, realizada no dia 4 maio. O Diario teve acesso à ata do encontro, na qual consta a decisão do diretório estadual de orientar o nome de Jô Cavalcanti para a disputa numa vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Ao comentar o assunto, a vereadora criticou a divulgação de informações discutidas dentro do partido e garantiu que nenhuma decisão foi tomada nesse sentido.

“Não mudou nada, porque não saiu da minha boca. Saiu de um vazamento de uma reunião interna do partido, o que acho muito grave, porque as coisas do partido têm que ficar dentro do partido”, declarou.

Segundo Jô, a reunião em questão tratava apenas da avaliação de cenários eleitorais e de possíveis nomes para as disputas proporcionais e majoritárias do partido em Pernambuco. A parlamentar ainda destacou que sequer participou do encontro onde o tema foi debatido.

“Vários cenários foram apresentados naquele momento. Eu nem estava na reunião, inclusive, e também fui pega de surpresa nesse processo todo.”

Apesar de reafirmar que permanece na disputa pela Casa Alta, Jô admitiu que o partido continua debatendo possibilidades para o próximo ano eleitoral e não descartou mudanças futuras, caso haja uma reavaliação do cenário político.