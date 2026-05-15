João Campos participa de ato de entrega de obra da Ladeira da Cohab e faz críticas à gestão estadual

Durante o evento, João relembrou que a duplicação havia sido anunciada EM 2024 (Foto: Edson Holanda)

A inauguração da duplicação da Ladeira da Cohab, na Zona Sul do Recife, reuniu nesta sexta-feira (15) o pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) e aliados políticos em um evento marcado por discursos sobre capacidade de gestão e entrega de obras públicas.

A intervenção, iniciada durante a gestão do socialista na Prefeitura do Recife, amplia um dos principais acessos entre bairros como Cohab, Ibura e Jordão e atende uma demanda histórica de mobilidade na região. Ao participar da inauguração da obra, o socialista associou a intervenção à capacidade de execução de seu grupo político e afirmou que “na política, tem que ter palavra”.

Segundo a prefeitura, mais de 50 mil usuários do transporte público circulam diariamente pela via. Durante o evento, João relembrou que a duplicação havia sido anunciada ainda no período eleitoral de 2024, quando disputava a reeleição para a prefeitura ao lado de Victor Marques (PCdoB), atual prefeito do Recife.

“Firmamos o compromisso de duplicar a Ladeira da Cohab ainda no período eleitoral. Em março de 2025, começou a obra. E hoje estamos entregando uma obra que era um sonho antigo da população daqui”, afirmou.

Sem citar adversários diretamente, João fez críticas a gestões que, segundo ele, iniciam obras sem concluí-las. “O governante não pode ficar colocando a culpa nos outros ou na adversidade. É preciso enfrentar os problemas e tirar as coisas do papel”.

O prefeito do Recife, Victor Marques, afirmou que a intervenção deve impactar a mobilidade da região e reduzir gargalos históricos no trânsito local. Segundo ele, cerca de 56 mil passageiros de ônibus passam diariamente pela ladeira.

“A decisão de fazer essa obra foi tomada para melhorar a vida das pessoas que vivem aqui e dependem desse acesso todos os dias”, disse.

A cerimônia contou ainda com a presença da pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), do deputado federal Pedro Campos, do deputado estadual Sileno Guedes, além de vereadores e integrantes da gestão municipal.