Pernambuco lança edital para comprar 100 ônibus elétricos com ar-condicionado e tomadas USB

Os 100 coletivos elétricos serão destinados ao Sistema de Transporte Metropolitano do Recife (RMR), segundo o Governo de Pernambuco

Os novos veículos são esperados ainda este ano nas ruas do Grande Recife, segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Pedro Neves. (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

O Governo de Pernambuco lançou um edital para comprar 100 ônibus elétricos para o Sistema de Transporte Metropolitano do Recife (RMR). O unúncio foi feito nesta sexta (15).

Os novos veículos são esperados ainda este ano nas ruas do Grande Recife, segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Pedro Neves. De acordo com ele, a frota renovada terá ar-condicionado e tomadas USB.

Ao todo, o investimento é de R$ 310 milhões, viabilizado por meio do Termo de Compromisso firmado com o governo federal, divulgou a gestão estadual.

O pacote de investimentos também contempla a reforma de estações e a requalificação de trilhos, de acordo as informações publicadas.

Processo licitatório

O processo licitatório deve se estender até o início do segundo semestre, ainda conforme o secretário. Em seguida, ocorrerá a aquisição dos ônibus e a inserção imediata da frota na Região Metropolitana.

“A modernização do transporte público da Região Metropolitana do Recife é um compromisso do nosso governo com a população pernambucana. Estamos investindo em uma frota mais sustentável, confortável e eficiente, garantindo mais dignidade para as pessoas que utilizam diariamente”, destacou a governadora Raquel Lyra (PSD).