Ao lado de Raquel e Eduardo da Fonte, Miguel Coelho minimiza disputa por vaga ao Senado e defende "projeto coletivo"

Durante o evento, Miguel Coelho afirmou que não vai ter briga dentro do grupo político liderado por Raquel

Miguel pregou convergência política em prol da reeleição da governadora Raquel Lyra (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) afirmou, nesta sexta-feira (8), que apoiará o nome escolhido pela governadora Raquel Lyra para compor a chapa ao Senado nas eleições de 2026.

A afirmação foi feita durante encontro do Partido Progressistas (PP), realizado em hotel na Zona Sul do Recife. No palanque, além da governadora, estavam presentes o escolhido pelo PP para disputar uma vaga ao Senado, o deputado federal Eduardo da Fonte, e Tulio Gadêlha (PSD), recém-filiado ao partido de Raquel e que também pleiteia por uma vaga.

Durante o evento, Miguel afirmou enalteceu a Federação União Progressista e disse que “não vai ter briga” dentro do grupo liderado por Raquel. “Eu sei do seu projeto. Eu sei do meu. Aqui não vai ter briga, nós estaremos unidos. Mais importante do que um projeto pessoal, é um projeto coletivo”, declarou.

O ex-prefeito também reforçou que a definição da chapa caberá à governadora e garantiu apoio ao escolhido. “Quem você escolher para que esteja na sua chapa terá o apoio de todo esse time. Vamos convergir, vamos andar em sentido único”, disse Miguel, em recado direto a Raquel Lyra.



Nos bastidores, a composição da chapa majoritária é tratada como uma das principais decisões políticas do grupo governista para 2026. O discurso de Miguel buscou enfatizar a manutenção da aliança entre os partidos da base e evitar sinais públicos de tensão antecipada pela disputa das vagas na chapa governista.