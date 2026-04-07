Teresa Leitão é eleita líder do PT no Senado

A pernambucana permanecerá na função até fevereiro de 2027 e os senadores Camilo Santana (PT-CE) e Beto Faro (PT-PA) passam a ocupar a vice-liderança.

Humberto Costa e Teresa Leitão comentam cenário e formação de chapa para eleições (Crysli Viana/DP Foto)

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) foi escolhida, na tarde desta terça-feira (7), para assumir a liderança do partido no Senado Federal.

A pernambucana permanecerá na função até fevereiro de 2027. Na ocasião, os senadores Camilo Santana (PT-CE) e Beto Faro (PT-PA) passam a ocupar, respectivamente, a primeira e a segunda vice-liderança.

A mudança ocorreu após Camilo Santana (PT) deixar o comando do Ministério da Educação no dia 1º de abril. Com seu retorno ao Senado, a primeira suplente, Augusta Brito (PT), deixa o cargo de senadora – função que acumulava com a liderança do partido na Casa – abrindo espaço para que Teresa Leitão assumisse a posição de líder do Partido dos Trabalhadores.

Em postagem nas redes sociais, a senadora declarou estar honrada e feliz: “Fui eleita, por unanimidade, líder do PT no Senado. Assumo essa posição com grande responsabilidade, certa de que trabalharei com diálogo, firmeza e compromisso com a democracia e em defesa dos direitos do povo brasileiro e do desenvolvimento do país. Agradeço aos companheiros do PT pela confiança e parabenizo os senadores Camilo Santana e Beto Faro, que a partir de agora, ocupam a primeira e a segunda vice-liderança, respectivamente”.

Faltando alguns meses para as Eleições Gerais de 2026, o alinhamento com o governo federal e a reorganização interna do partido tornam-se fundamentais. Nesse contexto, Teresa passa a ser um dos pilares da articulação política da bancada, conduzindo os trabalhos do PT na Casa Alta.

