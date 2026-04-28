Pesquisa Genial/Quaest: João Campos tem 42% e Raquel se aproxima, com 34%

Pré-candidato João Campos segue na liderança das intenções de votos (Edson Holanda/PCR)

Nova pesquisa Genial/Quaest para o governo de Pernambuco, divulgada nesta terça-feira (28), aponta o pré-candidato João Campos (PSB) com 42% das intenções de voto, enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD) surge com 34%. O levantamento diminuição da diferença entre os postulantes, comparado à última pesquisa Quaest.

A intenção de voto estimulada para o primeiro turno (quando os pesquisadores citam os nomes dos postulantes para as pessoas ouvidas) ainda mostram Eduardo Moura (Novo) com 3% e Ivan Moraes (PSOL) com 1%.



Na intenção de voto espontânea, 51% dos eleitores ainda se dizem indecisos. Outro questionamento feito pela Quaest foi se a escolha do eleitor para o governo de Pernambuco era definitiva. Para 56%, a decisão é definitiva; já 41% disse que o voto pode mudar, caso algo relevante aconteça. Não sabe/não respondeu: 3%.