Após cirurgia de urgência, Marília Arraes se recupera bem e deve ter alta na quinta (7)

Segundo o boletim médico, Marília já foi encaminhada ao quarto, onde segue em recuperação

Após a liberação médica, Marília deverá permanecer em repouso até o próximo domingo (10) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) se recupera após passar por uma cirurgia de urgência para retirada da vesícula, realizada nesta terça-feira (4). De acordo com a assessoria da pedetista, cirurgia transcorreu de forma tranquila e sem intercorrências.

O procedimento foi indicado depois que a ex-deputada apresentou desconforto abdominal e exames apontaram um quadro pré-inflamatório, com risco de agravamento. A intervenção ocorreu conforme o planejado pela equipe médica responsável, sem necessidade de medidas adicionais durante o procedimento.

Segundo o boletim, Marília já foi encaminhada ao quarto, onde segue em recuperação, sob acompanhamento médico. De acordo com a equipe de saúde, ela apresenta bom estado geral e a previsão é de alta hospitalar na manhã de quinta-feira (7).

Após a liberação médica, Marília deverá permanecer em repouso até o próximo domingo (10), com expectativa de retomada gradual de sua agenda política ao longo da próxima semana.