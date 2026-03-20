Em ato de João Campos, Marília Arraes critica opositores e diz que "chamado do povo não se negocia"

A pré-candidata ao Senado também foi questionada sobre a acusação de ter feito chantagem para garantir espaço na chapa da Frente Popular

Posse do novo presidente do PT em Pernambuco, Carlos Veras, na foto, Marilia Arraes. (Foto: Melissa / DP Foto)

Pré-candidata ao Senado pela Frente Popular, Marília Arraes (PDT) não poupou críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), com quem chegou a negociar uma aliança. Ao lado do futuro candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), a ex-deputada disse que ali estavam pessoas que não fazem negociação.

“Não adianta subir em cadeira, subir em cadeira para parecer maior quando, na verdade, se fala com ódio. Na verdade, se vê nos olhos, se vê na expressão. E o povo nota que não está ali com amor, que está ali com muito ódio, com vingança, com vontade de dar respostas ao que não se tem o que responder”, disparou Marília.

A ex-deputada ainda ressaltou que “aqui, a gente está atendendo a um chamado do povo de Pernambuco”.

“Chamado do povo não se negocia. Não se negocia com a esperança de uma mãe que achava que ia ter uma creche e que não teve porque foi iludida. Não se negocia nem se mente para uma mãe que achava que ia parir numa maternidade perto de casa e que não viu nenhum tijolo colocado para se dar a resposta. Não se negocia com quem faz qualquer negócio para ganhar a eleição. A gente está aqui porque tem lado, porque a gente tem time”, disse Marília.

A pré-candidata ainda provocou os adversários, que tentam garantir que o presidente Lula tenha com Raquel Lyra mais um palanque em Pernambuco. “A gente terá governador, terá vice-governador e aqui ninguém tem medo de assumir que é do time do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Podem tentar o que quiser, podem tentar fazer negociação, troca ou o que for. Dom Helder dizia que eles acham que o povo não pensa, mas o povo pensa e o povo sabe distinguir quem é do lado de lá e quem é do lado de cá”, enfatizou.

Na entrevista que concedeu antes do ato de lançamento de João Campos, Marília Arraes foi questionada sobre a acusação de ter feito chantagem para garantir espaço na chapa da Frente Popular.

“O povo de Pernambuco e do Brasil me conhece. Sabe da firmeza dos meus posicionamentos, sabe da coragem que eu tive em diversos momentos históricos de tomar o lado certo da história, mesmo esse lado sendo mais difícil. Então, é normal que os adversários tentem agredir, mas deixa eles com agressividade, com ódio”, reagiu Marília.