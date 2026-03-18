Marília Arraes se filia ao PDT; ministro Wolney abonou a ficha

A mudança de partido já era uma decisão tomada e a ideia era fazer um grande ato no final deste mês

Filiação ocorreu nesta quarta-feira (18) (Reprodução)

A ex-deputada Marília Arraes deixou o Solidariedade e filiou-se ao PDT, nesta quarta-feira (18), como havia antecipado o Blog Dantas Barreto mais cedo. A mudança de partido já era uma decisão tomada e a ideia era fazer um grande ato no final deste mês. Porém ela teve que antecipar porque está previsto para amanhã a apresentação dela como pré-candidata a senadora na chapa de João Campos.

A ficha de Marília foi abonada pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz. “Na noite de hoje, tenho a honra de abonar a ficha de filiação de Marília Arraes ao PDT. Marília chega ao partido com a tarefa de me ajudar a fortalecer o partido em todas as cidades do estado e representar nossa legenda na disputa majoritária deste ano”, disse Wolney.