Chuvas em Pernambuco: Raquel Lyra se reúne com ministro das Cidades em Brasília

Recursos foram solicitados para a realização de obras de contenção e estabilização de encostas em áreas de alto risco

Governadora Raquel Lyra se reúne com ministro das Cidades após chuvas em Pernambuco (Foto: Marcelo Camará/MCID)

Com o grande volume de chuvas que atinge Pernambuco desde a última semana, a governadora Raquel Lyra foi até Brasília, nesta terça-feira (5), em busca de novos recursos para investimentos nas cidades afetadas.

A gestora se reuniu com o ministro das Cidades, Vladimir Lima, e solicitou um pacote com cerca de R$ 8 bilhões para investimentos na reestruturação dos territórios que mais foram impactados.

“O que precisamos, de verdade, é ter uma agenda de trabalho para que as nossas cidades sejam mais resilientes”, disse a governadora Raquel.

Os recursos são solicitados para a realização de obras de contenção e estabilização de encostas em áreas de alto risco, obras estruturantes de macrodrenagem e habitação de interesse social.

O ministro Vladimir Lima, reforçou o compromisso do Governo Federal com a reestruturação das cidades impactadas em Pernambuco.

"A governadora Raquel Lyra trouxe novas e importantes propostas para discussão, para que possamos reestruturar o que foi afetado e de forma preventiva preservas a vida de quem vive em área de risco", afirmou.

Também participaram da reunião a secretária-executiva substituta do Ministério das Cidades, Paula Nóbrega; o secretário nacional de Periferias, Victor Araripe; o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Marcos Daniel Souza dos Santos e a equipe técnica do Ministério das Cidades. Da equipe estadual, acompanharam a agenda os secretários Túlio Vilaça da Casa Civil e João Salles da Assessoria Especial e Relações Internacionais.

