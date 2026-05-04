Ministro Waldez Góes se reúne com Raquel Lyra para articular medidas emergenciais após chuvas

Governadora deve seguir para Brasília na noite desta segunda-feira (4), em busca de recursos e investimentos para ajudar os atingidos pelas chuvas no estado

Ministro Waldez Góes e governadora Raquel Lyra (Foto: Yacy Ribeiro/ Secom)

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, cumpre agenda em Pernambuco, nesta segunda-feira (4), para se reunir com a governadora Raquel Lyra. O encontro acontece após os impactos provocados pelas chuvas em diversas regiões do estado nos últimos dias.

Antes de chegar à capital pernambucana, o ministro iniciou o dia em João Pessoa, onde desembarcou pela manhã acompanhado do secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff. A visita faz parte de uma mobilização do governo federal para acompanhar de perto a situação nos estados mais atingidos e articular medidas emergenciais de apoio.

Em declaração divulgada nas redes sociais, Waldez Góes afirmou que a viagem atende a uma orientação direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, equipes federais já atuam desde os primeiros registros de ocorrências, com ações voltadas à assistência às populações afetadas e ao suporte aos governos locais.

A agenda em Pernambuco deve ser sucedida pela ida da governadora Raquel Lyra a Brasília ainda na noite desta segunda. A chefe do Executivo estadual pretende buscar novos recursos e reforçar articulações junto ao governo federal, nos ministérios das Cidades e da Integração, para ampliar as ações de resposta aos danos causados pelas chuvas.

No domingo (3), a Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência nos municípios de Timbaúba e Bayeux. Para Timbaúba, já foi autorizado o repasse de R$ 1,18 milhão, destinado a ações emergenciais de defesa civil.

Os efeitos mais severos das chuvas em Pernambuco têm sido registrados na Região Metropolitana, atingindo cidades como Recife, Olinda, Paulista, São Lourenço da Mata, Goiana, Igarassu e Abreu e Lima.

