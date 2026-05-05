1.150 seguem desabrigados após chuvas em PE; governo federal vê emergência em 23 cidades

Segundo a Defesa Civil estadual, 1.150 pessoas seguem desabrigadas e 1.750 continuam desalojadas após as chuvas em Pernambuco. Ontem (4), 23 municípios tiveram emergência reconhecida pelo Governo federal

Número de desalojados e desabrigados ultrapassa 9,5 mil após chuvas em Pernambuco (Foto: Divulgação)

Pernambuco segue com 1.150 pessoas desabrigadas e 1.732 desalojadas em decorrência das chuvas que atingem o estado desde a última sexta (1°). Os números foram atualizados pela Defesa Civil estadual na manhã desta terça (5).

O último número do balanço da Defesa Civil de Pernambuco apontava 9.540 pessoas fora de casa em decorrência das chuvas, sendo 1.632 desabrigados e 7.908 desalojados.

De acordo com os dados repassados pela Defesa Civil, até o momento, foram distribuídos aos municípios afetados um total de 8.809 itens de ajuda humanitária, sendo: 2.986 colchões, 3.382 lençois, 700 kits de limpeza, 457 kits de higiene e 1.284 unidades de água mineral (garrafões de 5 litros).

Emergência

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Governo federal reconheceu, nesta segunda (4), estado de emergência em 22 cidades pernambucanas.

Os municípios são: Abreu e Lima, Aliança, Buenos Aires, Camaragibe, Glória do Goitá, Goiana, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itambé, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Passira, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, São Vicente Ferrer e Vicência.

Até o domingo (3), apenas Timbaúba, na Zona da Mata Norte, tinha a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional. Agora, ao todo, 23 municípios pernambucanos estão reconhecidos nestas circunstâncias

Recursos

Além disso, o governo do estado solicitou recursos do Novo PAC, estimados em R$ 6,3 bilhões, para ações urgentes após as chuvas, incluindo recuperação de escolas, construção de barragens, habitação para famílias afetadas e obras de contenção de encostas e drenagem.