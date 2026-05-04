Chuva: Inmet divulga alerta de perigo para o Recife e mais 59 cidades nesta terça (5)

Segundo o Instituto de Meterologia (Inmet), 60 cidades pernambucanas estão com risco potencial em função do acumulado de chuvas previsto para esta terça (5)

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

Recife e outras 59 cidades pernambucanas receberam alerta de perigo do Inmet nesta segunda (4). O órgão publicou um aviso de acumulado de chuva na Região Metropolitana da capital, Zona da Mata e Agreste pernambucanos para esta terça (5).

De acordo com a publicação, os riscos potenciais do acumulado de chuva são: precipitação de 50 a 100 milímetros por dia, alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

O aviso é válido para toda a terça (4). Confira a lista dos municípios incluídos no aviso do Inmet:

Grande Recife - Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata, Moreno.

Zona da Mata Norte - Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Chã de Alegria, Condado, Ferreiros, Feira Nova, Glória do Goitá, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, Timbaúba, Tracunhaém, Vitória de Santo Antão e Vicência.

Zona da Mata Sul - Água Preta, Amaraji, Barreiros, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Primavera, Ribeirão, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Xexéu.

Agreste - Barra de Guabiraba, Bom Jardim, Bonito, Chã Grande, Gravatá, Limoeiro, Passira, Pombos.

Níveis de avisos meteorológicos do Inmet