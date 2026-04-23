No Agreste, Túlio Gadelha reforça apoio do presidente Lula a Raquel Lyra

Em seu discurso, o pré-candidato ao Senado chamou a aliança entre Raquel e Lula de "o projeto do futuro de Pernambuco"

Segundo Gadelha, Raquel é a governadora mais bem avaliada do Brasil (Foto: Divulgação)

O deputado federal Túlio Gadelha (PSD), pré-candidato ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD), reforçou nesta quinta-feira (23) o alinhamento político entre a gestora estadual e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): “É Raquel Lyra governadora e Lula presidente”. A declaração foi feita durante seu discurso no evento de entrega da duplicação e restauração da BR-104/PE, em Toritama, no Agreste do estado.

O parlamentar também traçou paralelos entre os modos de gestão da governadora e do presidente. Segundo ele, além de investimentos em estradas, hospitais e equipamentos públicos, a principal marca do governo é a forma de gestão.

"Eu não tenho dúvida, Raquel, que a grande obra do seu governo é cuidar de todos, é construir uma ponte imaterial com quem às vezes está do outro lado da política. Com Raquel, a gente sabe que não existe perseguição. Raquel sempre respeitou os prefeitos independentemente do partido deles. E sabe quem diz isso? O presidente Lula, que tem ajudado os estados independentemente da cor da bandeira partidária", afirmou o parlamentar.



Ele também mencionou o apoio do governo federal a Pernambuco, enfatizando a parceria com Lula. Para o deputado, os investimentos atuais representam uma mudança em relação a promessas do passado. “Agora são entregas acontecendo”, disse Túlio.

Durante o evento, que contou com a presença do Ministro dos Transportes, George Santoro, o pré-candidato ao Senado ainda assegurou que Raquel é "a governadora mais bem avaliada do Brasil". Ao final de seu discurso, Túlio Gadelha ainda chamou a aliança entre Raquel Lyra e o presidente Lula como "o projeto do futuro de Pernambuco".