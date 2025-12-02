Raquel para Lula: "obrigada por não desistir de Pernambuco e das obras paradas"

A governadora Raquel Lyra acompanhou o presidente Lula na cerimônia de ampliação da capacidade operacional na Refinaria Abreu e Lima

A governadora Raquel Lyra (PSD) agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira (2), pelos investimentos do governo federal em Pernambuco que permitiu a retomada de obras paralisadas. Ela acompanhou Lula na cerimônia de ampliação da capacidade operacional na Refinaria Abreu e Lima, que contou com a presença de ministros, senadores, deputados, e do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

“Obrigada, presidente, por não desistir da refinaria, não desistir de Pernambuco, de tantas obras paralisadas. Encontramos mais de 400 no estado em janeiro de 2023. Mas, como o senhor, não fomos buscar culpados. Fomos buscar soluções e trabalhar”, discursou Lyra.

“Obras paralisadas há muito tempo hoje viram realidade em Pernambuco”, completou.

Dentre os projetos retomados, a governadora citou a barragem Panelas II, no município de Cupira, no Agreste do estado, que será inaugurada nesta tarde, e outras três barragens iniciadas no Governo Dilma Rousseff (PT).



“Em 2011, a presidente Dilma colocou cinco barragens em Pernambuco. Em 2018, a primeira foi inaugurada, mas as outras quatro ficaram pelo meio do caminho. Estamos entregando uma hoje. A de Gatos está em obras, e a de Iguarapeba vamos dar a autorização do início de obras hoje”, celebrou a governadora.

“Fica só pendente mais uma, que estou atualizando o projeto para mandar a Waldez [Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional]”, acrescentou.