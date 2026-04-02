João: time da Frente Popular não tem constrangimento em defender Lula

Pré-candidato ao governo estadual, João respondeu às críticas de Túlio Gadelha, que se filiou ao PSD nesta quinta (2)

João respondeu às críticas de Túlio Gadelha, que se filiou ao PSD nesta quinta (2) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Em resposta às críticas de Túlio Gadelha (PSD) à chapa majoritária da Frente Popular, o prefeito do Recife e pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), afirmou que sua chapa irá representar um time que não tem constrangimento em defender Lula (PT).

“Nós vamos percorrer Pernambuco inteiro, levando uma mensagem de esperança, de trabalho e realização. Nós vamos representar um time que defende o presidente Lula e que não tem constrangimento nenhum disso, pelo contrário, tem orgulho”, afirmou Campos, na inauguração do Hospital da Criança do Recife, seu último ato como prefeito.

Na manhã desta quinta-feira (2), Túlio Gadelha se filiou ao PSD, partido da governadora e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra, e anunciou sua pré-candidatura ao Senado. No ato, ele falou sobre a ideia de “ajudar o presidente Lula na reeleição”, abrindo um "novo palanque" para o presidente.

Em solenidade no último sábado (28/3), o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores oficializou apoio à pré-candidatura de João Campos. No evento, líderes da esquerda pernambucana já tinham afirmado que a chapa de João seria a única no estado a apoiar a reeleição de Lula.

O pré-candidato declarou também que “não quer só que o Recife tenha” um equipamento como o que inaugurou nesta quinta. “É preciso que outras cidades tenham esse direito. O pessoal faz isso trabalhando, juntando a política, tendo coerência política na caminhada e, principalmente, tendo a capacidade de fazer. As pessoas esperam políticos que tenham a capacidade de tirar do discurso e colocar na prática”, disse.