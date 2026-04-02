Túlio se filia ao PSD e diz ser o senador de Lula

Deputado federal afirmou ter tido o aval e o apoio do presidente Lula e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que teria mediado a articulação com Raquel Lyra

O deputado assegurou que "a força do presidente Lula" estará no palanque de Raquel, que oficialmente apoia o oponente, pré-candidato ao governo e ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Oficializando a saída da Rede Sustentabilidade e se filiando ao PSD, em Caruaru, o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD), afirmou ser o senador do presidente Lula (PT). Gadêlha, que está cotado para ser candidato ao senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD), disse que falou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao telefone, nesta quinta (2), antes do evento de filiação no Agreste.

“Você, eleito senador, será o senador do Presidente Lula”, disse Túlio, repetindo as palavras de Costa, que mediou a articulação entre o deputado e a governadora. “O ministro, ao lado do presidente Lula, na Bahia, me desejou forças nessa campanha”, disse Túlio, já se colocando como pré-candidato na chapa da governadora, que ainda não foi oficializada.

O deputado assegurou que “a força do presidente Lula” estará no palanque de Raquel, que oficialmente apoia o oponente, pré-candidato ao governo e ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB).

“Eu venho com muita felicidade ao PSD e convicção do que a gente vai construir no partido, não só em Pernambuco, mas no Brasil, e ajudar o presidente Lula na sua reeleição”, assegurou Gadelha ao ingressar no PSD. O partido, porém, tem o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato à presidência.

"Túlio é um cara que dignifica a política brasileira e, para mim, é uma alegria de poder recebê-lo no PSD, no momento em que a gente tem uma construção de um projeto de estado. Nós não estamos aqui tratando das próximas eleições, mas tratando de um fortalecimento de um conjunto político que está empenhado no seu regimento de Pernambuco todos os dias", disse a governadora Raquel Lyra, presidente do PSD em Pernambuco.

Nome consolidado da esquerda do estado, Gadêlha traz para a chapa de Raquel uma inclinação mais à esquerda A majoritária da governadora também deve ser integrada pelo ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (União Progressista), como pré-candidato ao Senado.

O deputado federal ainda afirmou que a Frente Popular comete um erro ao isolar o presidente Lula em apenas um palanque em Pernambuco. “Não se preocupam com Lula, porque se preocupassem de fato, não tentariam isolar Lula no palanque único. Tentariam trazer Lula para os dois palanques. Tentariam dar a Lula 80% dos votos do Pernambuco”, salientou Túlio Gadêlha.