TRE-PE registra alta procura em serviços eleitorais após estender horário

Mais de 25 mil atendimentos são realizados após extensão de horário no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Só no sábado (18), foram 3.776 atendimentos, a maioria para emissão do 1º título (Foto: Divulgação)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) registrou 25.305 atendimentos entre a quarta-feira (15) e este sábado (18), após ampliar o horário de funcionamento das unidades em todo o estado. O período inclui o primeiro fim de semana com atendimento ao público dentro da nova estratégia. Só no sábado, foram realizados 3.776 serviços.

A maior parte da procura está concentrada na emissão do primeiro título e na atualização cadastral, incluindo a coleta biométrica, que juntas representam cerca de 80% da demanda. Os outros quase 20% correspondem a pedidos de transferência de domicílio eleitoral e mudança de local de votação.

A ampliação do horário ocorre na reta final para o fechamento do cadastro eleitoral, marcado para 6 de maio, e tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços. Atualmente, as unidades funcionam das 8h às 16h nos dias úteis e das 9h às 15h aos sábados, domingos e feriados. Já os postos instalados em shoppings seguem horários diferenciados.

O primeiro fim de semana de atendimento também registrou uma presença significativa de jovens acompanhados pelos pais na emissão do primeiro título. Em muitos casos, os responsáveis aproveitaram a ida às unidades para regularizar a própria situação eleitoral, atualizar dados ou realizar a biometria.

Atendimento aos fins de semana

O sábado marcou o primeiro dia de atendimento ao público no fim de semana dentro da estratégia de ampliação dos horários. A medida facilita o acesso de pessoas que não conseguem comparecer às unidades durante a semana e contribui para melhor distribuir a demanda.

O diretor-geral do TRE-PE, Orson Lemos, explicou que o atendimento continuará ocorrendo nos próximos fins de semana e feriados, sempre mediante agendamento prévio pelo site (www.tre-pe.jus.br).

Ele também destacou que, a partir do dia 27 de abril, o horário será ampliado novamente, passando a ser das 8h às 18h nos dias úteis, além de manter os atendimentos nos dias úteis e feriados.