TRE-PE amplia atendimento diário e horários para regularização do título até 6 de maio

A partir de 15 de abril, as Centrais de Atendimento ao Eleitor e os cartórios eleitorais passarão a funcionar todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados

Título de eleitor (Foto: TRE-MS)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) terá um esquema especial de funcionamento para atender eleitoras e eleitores na reta final antes do fechamento do cadastro eleitoral, marcado para o dia 6 de maio. A partir de 15 de abril, as Centrais de Atendimento ao Eleitor e os cartórios eleitorais passarão a funcionar todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

Nos dias úteis, o atendimento será em horário estendido, das 8h às 16h. Já aos fins de semana e nos feriados de Tiradentes (21 de abril) e Dia do Trabalhador (1º de maio), o funcionamento será das 9h às 15h. Na última semana de abril até o prazo final, o horário será ampliado ainda mais, com atendimento das 8h às 18h nos dias úteis.

A única exceção é o posto localizado no Shopping Guararapes, que manterá seu funcionamento habitual: das 9h às 18h nos dias úteis e sábados, e das 12h às 18h aos domingos e feriados.

O atendimento presencial deve ser agendado previamente pelo site do TRE-PE. As dez Centrais de Atendimento ao Eleitor liberam novas vagas às segundas e quintas-feiras, ao meio-dia, permitindo que o cidadão escolha o melhor horário. Já os demais postos e cartórios disponibilizam vagas conforme sua capacidade de atendimento.

Eleitoras e eleitores com domicílio eleitoral em Pernambuco podem ser atendidos em qualquer unidade do estado, independentemente da cidade onde votam. Antes de buscar atendimento presencial, a orientação é verificar se a biometria já foi coletada. Caso esteja regular, serviços como atualização de dados, transferência do local de votação e regularização de pendências podem ser feitos de forma online, por meio do sistema de autoatendimento.

Para o atendimento presencial, é necessário apresentar documento oficial com foto, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência recente. Homens que completam 19 anos em 2026 também devem apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar.