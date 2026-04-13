Semana Nacional do Registro Civil começa nesta segunda (13); confira onde tirar documentos gratuitos no Recife
Mobilização, com mais de 100 polos em funcionamento no estado, sendo cinco no Recife, visa erradicar o sub-registro civil de nascimento e ampliar o acesso à cidadania com emissão de documentos gratuitos
Publicado: 13/04/2026 às 13:02
Compaz Paulo Freire será entregue no Ibura (Foto: Prefeitura do Recife)
A 4ª Semana Nacional do Registro Civil teve início na manhã desta segunda-feira (13) e se estenderá até a próxima sexta (17), com mais de 100 polos em Pernambuco.
Cinco deles estão funcionando no Recife:
Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania (CETEC), Centro Municipal De Referência Em Cidadania LGBT, Compaz Paulo Freire, Compaz Lêda Alves e Compaz Governador Eduardo Campos.
A iniciativa, que disponibiliza solicitações de segundas vias de certidões e de outras documentações, visa erradicar o sub-registro civil de nascimento e ampliar o acesso à cidadania.
Entre o público-alvo da ação estão:
População em situação de rua;
Povos indígenas;
Povos e comunidades quilombolas;
Pessoas privadas de liberdade;
Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de internação;
Pessoas trans, travestis e transexuais;
Pessoas idosas e
trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Durante toda a mobilização, os serviços de emissão de certidões serão garantidos pelos cartórios de registro civil, por meio da articulação com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen-PE).
Já os demais atendimentos, como emissão de título de eleitor, carteira de identidade, CPF, alistamento militar e outros serviços, serão ofertados em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), a Receita Federal, o Exército e a Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE).
Além disso, diversas prefeituras do estado irão promover atividades complementares, como emissão de carteiras do SUS, vacinação e orientação.
Realizada pela primeira vez em 2023, a Semana Nacional do Registro Civil faz parte do programa nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A iniciativa, que conta com a participação de todos os cartórios de Pernambuco, visa garantir o acesso à documentação básica para pessoas e populações em situação de vulnerabilidade social.
No estado, a Semana Nacional do Registro Civil será coordenada pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-PE) e contará com apoio do Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) e das Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização, de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco e de Administração.
Confira os polos no Recife:
Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania (CETEC)
De 13 a 17 de abril
Serviços: Segundas vias de certidões, Carteiras de Identificação, inscrições e alterações de CPF, atendimento pelo Exército e atendimentos pelo TRE-PE, com título de eleitor)
Endereço: Av. Oliveira Lima, 824, Soledade
Centro Municipal De Referência Em Cidadania LGBT
De 6 a 17 de abril
Serviços: Emissão de documentação, orientação jurídica e retificação de nome.
Endereço: Rua dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife
Compaz Paulo Freire
De 13 a 17 de abril
Serviços: Segundas vias de certidões.
Endereço: Ladeira da Cohab, 10 - COHAB
Compaz Lêda Alves
De 13 a 17 de abril
Serviços: Segundas vias de certidões.
Endereço: Ru José Rodrigues, 586 - Pina, Recife
Compaz Governador Eduardo Campos
De 13 a 17 de abril
Serviços: Segundas vias de certidões.
Endereço: Avenida Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha