TRE-PE alerta para novo golpe de regularização eleitoral via WhatsApp: veja como se prevenir

Mensagem falsa envia link suspeito para enganar eleitores; tribunais reforçam que não solicitam dados por aplicativos de mensagens

Nem o número do remetente nem o site pertencem à Justiça Eleitoral, afirma o TRE-PE (Foto: Reprodução/TRE-PE)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) alerta sobre uma nova tentativa de golpe envolvendo mensagens falsas em grupos de WhatsApp. As mensagens informam que uma suposta “situação irregular” perante a Justiça Eleitoral poderia suspender o acesso a serviços bancários ou a outros serviços oficiais do governo.

A mensagem fraudulenta a que o TRE-PE teve acesso contém o número (31) 97506 2435 e faz uso indevido da logomarca do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O texto ainda direciona o usuário para o link 'portal-brasil/tse', incentivando o clique.

Ao clicar, o usuário é direcionado a uma página falsa, com logomarca semelhante à da Justiça Eleitoral, o que pode induzir a pessoa a acreditar que está em um site oficial. No entanto, trata-se de uma tentativa de golpe. Nem o número do remetente nem o site pertencem à Justiça Eleitoral, informa o TRE-PE.

Segundo o Tribunal, o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais não enviam mensagens aos eleitores vinculando a regularização do cadastro eleitoral a bloqueios de serviços públicos ou restrições bancárias. A orientação é não clicar em links suspeitos e desconfiar de qualquer mensagem que solicite dados pessoais ou indique restrições bancárias ou relacionadas a programas sociais.

Além disso, o TRE-PE afirma que a consulta à situação eleitoral e eventuais procedimentos de regularização devem ser feitos exclusivamente pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral e pelo aplicativo e-Título.

Links corretos

O site oficial do TSE é este.

O site oficial da Justiça Eleitoral é este.

E o site oficial do TRE-PE é este.

Para consultar sua situação eleitoral com segurança, acesse diretamente o site oficial do autoatendimento da Justiça Eleitoral ou entre em contato com o Disque Eleitor pelo (81) 3194 9400.

